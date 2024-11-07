В Москве подвели итоги отбора участников в молодежную антарктическую экспедицию. Попасть туда пробовали более 32 тысяч школьников и студентов колледжей. В итоге финалистов – 11. Они отправятся в Антарктиду уже в конце ноября. Ребятам предстоит наблюдать за животными, изучать чистоту льда и снега и проводить различные исследования. Кстати, подобные экспедиции столица организует ежегодно: ранее для направления были открыты труднодоступные территории Арктики, ну а поездка в Антарктиду в этом году состоится впервые.

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