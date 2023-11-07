Главархив Москвы представил москвичам материалы военного парада 1941 года

Главархив Москвы в минувшие выходные представил на Красной площади материалы военного парада 7 ноября 1941 года. Как отметил Сергей Собянин, легендарный парад стал символом мужества и веры, помог укрепить боевой дух армии и всего советского народа.

Газеты, фотографии и кадры кинохроники хранятся в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории". Это еще один музей, посвященный 82-й годовщине парада.

Как провожали солдат на фронт, и как ждали их с победой – в эфире телеканала Москва 24.