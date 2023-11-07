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07 ноября, 18:15

Общество

Первые случаи гонконгского гриппа зафиксировали в РФ

Первые случаи гонконгского гриппа зафиксировали в РФ

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Первые случаи гонконгского гриппа зафиксировали в России. Это заболевание получило такое название из-за быстрого распространения вируса в Гонконге в 1968–1969 годах.

Также стало известно, что в РФ увеличилась заболеваемость COVID-19 в течение недели. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Рост случаев заболевания коронавирусом отмечается и в столице. В первую неделю ноября заболели почти семь тысяч москвичей. Нужно ли вакцинироваться?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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