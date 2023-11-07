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07 ноября, 14:45

Общество

Москвичи показали кадры радуги в разных районах столицы

Москвичи показали кадры радуги в разных районах столицы

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В некоторых районах Москвы дождь закончился, после чего появилась радуга. Очевидцы поделились кадрами природного явления с районов возле станций метро "Коломенская", "Автозаводская" и "Печатники".

Ранее сообщалось, что вечером 7 ноября температура в Москве установится на отметке 7 градусов. Влажность воздуха составит 84%, атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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