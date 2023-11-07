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07 ноября, 07:30

Общество

Названы самые востребованные вакансии в Москве

Названы самые востребованные вакансии в Москве

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В столице опубликовали рейтинг самых востребованных вакансий. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года сильнее всего вырос интерес соискателей к таким профессиям, как менеджер по туризму и контролер. Замыкает тройку лидеров стикеровщик – это специалист, который ведет контроль учета товаров.

По данным аналитиков, москвичи также часто рассматривают работу аниматора, экономиста, сотрудника техподдержки, упаковщика и ветеринара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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