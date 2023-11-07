Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 07:15

Общество

Москвичам рассказали о новом способе мошенничества с биржевыми брокерами

Москвичам рассказали о новом способе мошенничества с биржевыми брокерами

В России производителям продуктов запретили менять объем упаковки

На ВДНХ в Москве продолжает работу масштабная иллюминация

Выставка-форум "Россия" на ВДНХ собрала все регионы страны

Днем 6 ноября температура в Москве поднялась на 7 градусов выше нормы

Белая медведица из Московского зоопарка начала играть на снежной горке

Более 300 столичных брендов принимают участие в выставке-форуме "Россия"

Температура поднялась до плюс 11 градусов в Москве 6 ноября

Важнейшие достижения России собраны на ВДНХ

В столице установилась аномально теплая для ноября погода

Москвичей предупредили о новом виде мошенничества. Теперь злоумышленники представляются биржевыми брокерами и предлагают людям быстро разбогатеть, не прикладывая к этому усилий.

В соцсетях они предлагают людям открыть брокерский счет. Злоумышленники обещают, что это позволит максимально быстро приумножить сбережения. Для этого якобы нужно установить приложение по ссылке. Мошенники могут даже выступить в роли консультантов и помочь в выборе инвестиционного продукта.

Если человек соглашается и переводит деньги, то больше он их уже не увидит. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика