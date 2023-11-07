Москвичам рассказали о новом способе мошенничества с биржевыми брокерами

Москвичей предупредили о новом виде мошенничества. Теперь злоумышленники представляются биржевыми брокерами и предлагают людям быстро разбогатеть, не прикладывая к этому усилий.

В соцсетях они предлагают людям открыть брокерский счет. Злоумышленники обещают, что это позволит максимально быстро приумножить сбережения. Для этого якобы нужно установить приложение по ссылке. Мошенники могут даже выступить в роли консультантов и помочь в выборе инвестиционного продукта.

Если человек соглашается и переводит деньги, то больше он их уже не увидит. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.