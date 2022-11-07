07 ноября, 13:55M24.RU
Пресс-конференция, посвященная военно-патриотическому диктанту, прошла в столице
7 ноября в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная проведению первого в истории России Всероссийского военно-патриотического диктанта. Акция состоится 15 ноября, в День призывника.
О правилах участия и местах проведения диктанта рассказывали:
- директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Дарья Борисова;
- генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль;
- выпускник центра "Авангард" Шепелев Виталий.