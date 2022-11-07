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07 ноября, 13:55

M24.RU

Пресс-конференция, посвященная военно-патриотическому диктанту, прошла в столице

Пресс-конференция, посвященная военно-патриотическому диктанту, прошла в столице

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7 ноября в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная проведению первого в истории России Всероссийского военно-патриотического диктанта. Акция состоится 15 ноября, в День призывника.

О правилах участия и местах проведения диктанта рассказывали:

  • директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Дарья Борисова;
  • генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль;
  • выпускник центра "Авангард" Шепелев Виталий.
обществопресс-конференциявидео
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