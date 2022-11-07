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Новости

07 ноября, 22:00

Общество

В Ярославле заложили взрывчатку на заброшенных элеваторах, чтобы их демонтировать

В Ярославле заложили взрывчатку на заброшенных элеваторах, чтобы их демонтировать

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В Ярославле заложили взрывчатку на заброшенных элеваторах, чтобы их демонтировать. Специалисты проштробили стены и поместили туда 200 килограммов тротила.

Как рассказали местные власти, демонтировать планировали три башни, но сегодня подорвать получилось только одну. Остальные планируют снести через две недели. Комплекс был построен почти 100 лет назад.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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