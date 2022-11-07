Первый пролет автомобильной части Крымского моста направили к месту монтажа. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Металлоконструкцию весом более 300 тонн перевезли на многоколесном самоходном модуле. Движение по транспортному переходу через Керченский пролив не ограничивали. Устанавливать пролет на опоры будут в ночь на вторник.

Восстановление Крымского моста идет по графику. В работе задействованы 500 человек и 50 единиц техники.

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