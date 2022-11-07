07 ноября, 21:00Общество
Россиянам рассказали о главных событиях вечера 7 ноября
Участок метро от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" 8 ноября откроется досрочно. Ограничения на оранжевой ветке были нужны для прокладки тоннеля будущей Троицкой линии.
Пока вдоль закрытого участка курсируют бесплатные автобусы и трамваи.
Кроме того, Владимир Путин сообщил, что собирается лично встретиться с людьми и узнать, как обстоят дела с поддержкой мобилизованных.
Туман в Москве может продержаться несколько часов. Об этом говорят синоптики. Днем зрители делились с телеканалом кадрами городских пейзажей в тумане.
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