Россиянам рассказали о главных событиях вечера 7 ноября

Участок метро от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" 8 ноября откроется досрочно. Ограничения на оранжевой ветке были нужны для прокладки тоннеля будущей Троицкой линии.

Пока вдоль закрытого участка курсируют бесплатные автобусы и трамваи.



Кроме того, Владимир Путин сообщил, что собирается лично встретиться с людьми и узнать, как обстоят дела с поддержкой мобилизованных.

Туман в Москве может продержаться несколько часов. Об этом говорят синоптики. Днем зрители делились с телеканалом кадрами городских пейзажей в тумане.

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