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Минобороны РФ показало кадры обучения мобилизованных в Приморье

Минобороны РФ показало кадры обучения мобилизованных в Приморье

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В Приморье мобилизованные учатся использовать современные танки Т-80БВМ и боевые машины пехоты БМП-2. Обучение происходит на полигоне Восточного военного округа. Его проводят инструкторы, которые имеют боевой опыт, в том числе в зоне СВО на Украине.

Занятия идут как днем, так и ночью. Особое внимание в подготовке экипажей уделяется огневым тренировкам с применением всех видов вооружений танков и боевых машин пехоты. Также мобилизованные тренируются управлять техникой на пересеченной местности с искусственными и естественными препятствиями. Изучаются и различные способы маскировки и противодействие беспилотным летательным аппаратам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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