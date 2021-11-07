Москвичей предупредили о сильном ветре

Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду. Горожан призвали не парковать машины под деревьями и не укрываться вблизи них. Кроме того, в городе местами пройдет дождь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.