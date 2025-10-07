Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 15:15

Общество

Минтруд прокомментировал возможность введения 4-дневной рабочей недели в РФ

Минтруд прокомментировал возможность введения 4-дневной рабочей недели в РФ

"Сделано в Москве": "Багряница"

Плотный утренний туман опустится на Москву 8 октября

Семью из Москвы могут выселить из квартиры из-за подделанных прошлым хозяином документов

"Атмосфера": 13 градусов ожидается в Москве вечером 7 октября

"Доктор 24": врач рассказал, у кого ИИ может вызвать нейропсихоз

Отбор добровольцев для испытаний вакцины от аллергии на пыльцу березы начался в Москве

Заболеваемость вирусами в России снизилась на 10%

Утренний туман снизил видимость в Москве до 200 метров

Стартовал прием заявок на участие в первой Всероссийской олимпиаде по робототехнике

Минтруд России не планирует вводить 4-дневную рабочую неделю на федеральном уровне. Как сообщил глава ведомства Антон Котяков, причиной является дефицит кадров в отдельных отраслях, выявленный ведомством.

Министерство планирует активно вовлекать молодежь в трудовые ресурсы, однако в некоторых сферах кадровая напряженность сохранится. Котяков отметил, что трудовое законодательство позволяет устанавливать индивидуальный график работы по согласованию с работодателем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика