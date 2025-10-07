Минтруд прокомментировал возможность введения 4-дневной рабочей недели в РФ

Минтруд России не планирует вводить 4-дневную рабочую неделю на федеральном уровне. Как сообщил глава ведомства Антон Котяков, причиной является дефицит кадров в отдельных отраслях, выявленный ведомством.

Министерство планирует активно вовлекать молодежь в трудовые ресурсы, однако в некоторых сферах кадровая напряженность сохранится. Котяков отметил, что трудовое законодательство позволяет устанавливать индивидуальный график работы по согласованию с работодателем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.