07 октября, 11:15Общество
Заболеваемость вирусами в России снизилась на 10%
Заболеваемость вирусами в России снизилась более чем на 10% во всех возрастных группах, сообщили в Роспотребнадзоре.
По данным надзорного ведомства, заметнее всего – среди детей и подростков.
В начале сентября именно среди тех, кто посещает сады и школы, был основной всплеск заболеваемости. Врачи посоветовали регулярно проветривать помещения, чаще мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиком.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.