Заболеваемость вирусами в России снизилась на 10%

Заболеваемость вирусами в России снизилась более чем на 10% во всех возрастных группах, сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным надзорного ведомства, заметнее всего – среди детей и подростков.

В начале сентября именно среди тех, кто посещает сады и школы, был основной всплеск заболеваемости. Врачи посоветовали регулярно проветривать помещения, чаще мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиком.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.