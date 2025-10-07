Утренний туман снизил видимость в Москве до 200 метров

В Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за плотного утреннего тумана. В утренние часы видимость в отдельных районах не превышала 200 метров. Водителям рекомендуют соблюдать осторожность, поскольку в условиях тумана расстояние до объектов кажется больше, чем в действительности.

В настоящее время температура воздуха в столице составляет 11 градусов тепла. Ожидается, что после полудня воздух прогреется до 12–13 градусов. На юго-западе Москвы и области сохраняется дождливая погода, ветер слабый. Атмосферное давление соответствует норме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.