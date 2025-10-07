Россиянам рассказали, когда использование соцсетей на работе может привести к увольнению

Доцент кафедры трудового права МГУ Сергей Саурин рассказал, когда использование соцсетей на работе может привести к увольнению. По его словам, все зависит от профессии и обстоятельств. Например, для IT-специалиста, которому нужно сосредоточенно писать код, факт посещения соцсетей может считаться нарушением.

Для косметолога или сотрудника фонда, который общается с клиентами через мессенджеры, граница между рабочим и личным размыта. Эксперт отметил, что в обеденный перерыв работник вправе использовать время по своему усмотрению, а если задачи выполнены и нет новых поручений, наказание за посещение незаблокированных сайтов может быть признано необоснованным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.