Тяжелые одеяла стали популярными среди пользователей соцсетей

Тяжелые одеяла становятся новым трендом в соцсетях. Пользователи отмечают, что при укрытии ими появляется чувство защищенности и заботы, проходит тревога, быстрее наступает сон, а также улучшается его качество и продолжительность.

Специалисты предупреждают, что важно выбирать одеяло по весу – оно должно составлять около 10% от массы человека. Кроме того, утяжеленные одеяла противопоказаны при некоторых состояниях, включая синдром обструктивного апноэ, бронхиальную астму, сердечно-сосудистые заболевания, а также не подходят младенцам.

