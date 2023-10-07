Новости часа: в Москве спрогнозировали выпадение четверти месячной нормы осадков 7 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве может выпасть четверть месячной нормы осадков в субботу, 7 октября. Об этом сообщает комплекс горхозяйства.

Свыше 20 предприятий Москвы отмечены специальными наградами премии PromMoscow Awards. Об этом рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Движение трамваев четырех маршрутов восстановлено на Варшавском шоссе. Об этом заявили в Дептрансе столицы.