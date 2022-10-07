В Минобороны РФ не поддержали отмену новогодних праздников в поддержку военных

В Минобороны РФ выступили против отмены новогодних праздников в поддержку мобилизованных, следует из заявления ведомства.

По данным Минобороны России, ВС РФ сегодня имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.