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07 октября, 22:45

Общество

В Минобороны РФ не поддержали отмену новогодних праздников в поддержку военных

В Минобороны РФ не поддержали отмену новогодних праздников в поддержку военных

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В Минобороны РФ выступили против отмены новогодних праздников в поддержку мобилизованных, следует из заявления ведомства.

По данным Минобороны России, ВС РФ сегодня имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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