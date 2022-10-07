Военкоматы стали получать списки на отсрочку для сотрудников IT-компаний – Минцифры РФ

Военкоматы стали получать списки на отсрочку для сотрудников IT-компаний. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Ранее Минобороны сообщило, что для работы высокотехнологичных отраслей, нужно освободить от мобилизации специалистов, которые в этих отраслях ведут деятельность. Речь шла о сотрудниках сферы IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.

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