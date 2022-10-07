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Новости

07 октября, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях прошедшего дня

Москвичам рассказали о главных новостях прошедшего дня

Новости часа: предприниматели Москвы собрали около 10 млн руб на помощь мобилизованным

"Косить не собираюсь": призывник рассказал, как относится к частичной мобилизации

Новости часа: в ДНР сообщили об обстрелах "Градами" двух районов Донецка

В Москве разработали сборник ответов на популярные вопросы работодателей о мобилизации

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Новости часа: Путин призвал выработать меры по разрешению конфликтов в СНГ

Президент подписал закон о кредитных каникулах для участников спецоперации

Санкт-Петербург отменяет новогодние мероприятия. Такое решение приняли, чтобы поддержать мобилизованных, говорится на сайте городской администрации. Кроме того, отменили фейерверк, фестивали, а также благотворительные приемы. В программе сохранили только традиционные детские елки и семейные мероприятия.

С мобилизованных граждан не снимается обязанность по уплате налогов. Об этом сообщили в ФНС. Однако есть льготы. Ранее Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников спецоперации и членов их семей. Документ включает поправки и о трудовых гарантиях для мобилизованных. За ними сохранят рабочие места.

Гипермаркеты стройтоваров OBI сменят название в России. СМИ пишут, что это будет HOBI или OBBI. Компания уже подала заявку в Роспатент для регистрации товарных знаков. В апреле российский сегмент бизнеса передали в так называемое доверительное управление. Писали, что новому руководству это обошлось всего в 600 рублей. А теперь потратиться придется по-серьезному. Ребрендинг только одного гипермаркета, по оценкам экспертов, будет стоить от полутора до двух миллионов рублей. А сменить название, по условиям передачи активов, нужно в течение полугода.

Подробнее об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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