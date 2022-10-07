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"Косить не собираюсь": призывник рассказал, как относится к частичной мобилизации

"Косить не собираюсь": призывник рассказал, как относится к частичной мобилизации

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В Москве по-прежнему работают временные пункты мобилизации. Туда приходят и призывники, и добровольцы.

"Позвонили с отдела кадров, сказали, что повестка пришла. Вчера получил, сегодня я здесь. Косить не собираюсь, здоровье категории А", – рассказал один из призывников.

Тем временем в ФНС сообщили, что обязанность по уплате налогов не снимается с мобилизованных граждан. Однако у них есть льготы.

Еще участники СВО могут оформить кредитные каникулы, соответствующий закон подписал Владимир Путин. Это распространяется и на участников спецоперации, и на членов их семей. Документ также включает поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных. За ними сохранят рабочие места.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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