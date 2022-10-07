Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07 октября, 18:15

Общество

В Москве разработали сборник ответов на популярные вопросы работодателей о мобилизации

В Москве разработали сборник ответов на популярные вопросы работодателей о мобилизации

"Личная территория": "отчаянное положение"

Собянин поздравил сотрудников промышленных предприятий с профессиональным праздником

Синоптики пообещали теплые выходные в Москве

Новости часа: Путин призвал выработать меры по разрешению конфликтов в СНГ

Президент подписал закон о кредитных каникулах для участников спецоперации

Новости часа: бытовой газ не был причиной взрыва на юге столицы – Мосгаз

"Атмосфера": теплую и облачную погоду пообещали москвичам 8 октября

"Москва и мир": ограничения на полеты и модернизация поликлиник

Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников спецоперации

Штаб по защите бизнеса Москвы подготовил сборник ответов на популярные вопросы работодателей о частичной мобилизации. Специальное пособие назвали "Алгоритмы для бизнеса".

В сборнике объяснили, как должен вести себя работодатель при получении повесток сотрудникам. Также на страницах пособия можно найти ответ, что делать, если нет возможности передать извещение призывнику. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Частичная мобилизация 2022
обществовидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика