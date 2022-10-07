В Москве разработали сборник ответов на популярные вопросы работодателей о мобилизации

Штаб по защите бизнеса Москвы подготовил сборник ответов на популярные вопросы работодателей о частичной мобилизации. Специальное пособие назвали "Алгоритмы для бизнеса".

В сборнике объяснили, как должен вести себя работодатель при получении повесток сотрудникам. Также на страницах пособия можно найти ответ, что делать, если нет возможности передать извещение призывнику. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.