"Родина позвала – будем защищать": призывник рассказал, ради чего пришел в военкомат

Президент РФ подписал закон о кредитных каникулах для участников спецоперации и членов их семей, а также документ, включающий поправки о трудовых гарантиях мобилизованных. За ними сохранятся рабочие места.

В Москве по-прежнему работают временные пункты. Туда приходят и мобилизованные, и добровольцы.

"Я офицер запаса. Давно уже решил, что надо защищать Родину. Родина позвала – будем защищать", – поделился один из призывников.

О льготах и послаблениях для мобилизованных – в эфире телеканала Москва 24.