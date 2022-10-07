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Общество

"Буду думать о сборах": призывник рассказал о своих дальнейших планах

"Буду думать о сборах": призывник рассказал о своих дальнейших планах

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Президент РФ подписал закон о кредитных каникулах для участников спецоперации, а также документ, включающий поправки о трудовых гарантиях мобилизованных. За ними сохранят рабочие места.

В Москве по-прежнему работают временные пункты. Туда приходят и мобилизованные, и добровольцы.

"Повестку получил на рабочем месте, если скажут отправляться, буду думать о практических вещах: сборах и о том, как завершить дела на гражданке", – поделился один из призывников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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