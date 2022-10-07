Мобилизованных продолжили обучать стрельбе в Хабаровском крае

В Хабаровском крае мобилизованные проходят учения по стрельбе, в том числе из гранатометов "Клюква". Мишени имитируют бронированную технику и танки. Инструкторы обращают внимание не только на точность, но и на скорость действий в условиях, максимально приближенных к боевым.

В конце обучения резервисты должны сдать нормативы по тактической подготовке. Также мобилизованных обучают, как оказывать первую медицинскую помощь, маскировать позиции, определять расстояние до цели.

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