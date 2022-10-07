Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:00

Общество

Мобилизованных продолжили обучать стрельбе в Хабаровском крае

Мобилизованных продолжили обучать стрельбе в Хабаровском крае

Эксперты рассказали, как выбрать рыбный стейк

Роспотребнадзор заявил, что симпл-димпл и поп-ит помогают снизить тревожность

Минобрнауки может разрешить аспирантам не писать диссертации

Turkish Airlines заявила о возврате средств за билеты мобилизованным россиян

В Госдуме предложили уменьшить рабочее время жен мобилизованных – СМИ

"Утро": 15 градусов тепла ожидается в столице 7 октября

Власти объяснили, как сняться с воинского учета живущим за границей

В ГД предложили изымать машины, которые бросили сбежавшие из страны россияне

Синоптики сообщили о потеплении в Москве 7 октября

В Хабаровском крае мобилизованные проходят учения по стрельбе, в том числе из гранатометов "Клюква". Мишени имитируют бронированную технику и танки. Инструкторы обращают внимание не только на точность, но и на скорость действий в условиях, максимально приближенных к боевым.

В конце обучения резервисты должны сдать нормативы по тактической подготовке. Также мобилизованных обучают, как оказывать первую медицинскую помощь, маскировать позиции, определять расстояние до цели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Частичная мобилизация 2022
обществорегионывидеоИван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика