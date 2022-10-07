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Роспотребнадзор заявил, что симпл-димпл и поп-ит помогают снизить тревожность

Роспотребнадзор заявил, что симпл-димпл и поп-ит помогают снизить тревожность

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Роспотребнадзор нашел пользу в игрушках симпл-димпл и поп-ит. Как оказалось, они помогают снизить тревожность и успешнее справляться с различными заданиями. К таким выводам пришли специалисты новосибирского НИИ, где как раз завершился первый этап исследования.

Быстрый релакс-эффект достигается за счет переключения внимания и мелкой моторики. Исследования еще продолжаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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