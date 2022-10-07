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Минобрнауки может разрешить аспирантам не писать диссертации

Минобрнауки может разрешить аспирантам не писать диссертации

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Аспирантам могут разрешить не писать диссертации. Минобрнауки предложило соискателям ограничиться уже опубликованными научными работами. Такую возможность в 2021 году уже получили будущие доктора наук.

Эксперимент с аспирантами планируется начать с технических, физико-математических и естественных наук. Именно эти области требуют значительных экспериментальных изысканий, а студенты не всегда успевают оформить текст диссертации, отметили в министерстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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