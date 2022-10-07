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Общество

В Госдуме предложили уменьшить рабочее время жен мобилизованных – СМИ

В Госдуме предложили уменьшить рабочее время жен мобилизованных – СМИ

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В Госдуме хотят уменьшить рабочее время жен мобилизованных. Об этом сообщила газета "Известия". Рабочую неделю могут сократить до 35 часов для тех, у кого есть как минимум есть один ребенок. Зарплата останется прежней.

Кроме того, депутаты и сенаторы предлагают поправки в закон о мобилизации в части отсрочек. Хотят внести более точные критерии, кто именно может быть призван.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
обществовидеоИван Лозовой
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