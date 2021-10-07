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Москва 24

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Общество

15:45

В регионах из-за роста заболеваемости COVID-19 вводят новые ограничения

общество регионы видео Никита Гмыза Алина Гилева

В регионах из-за роста заболеваемости вводят новые ограничения.

Так, систему QR-кодов для посещения общественных мест вводят в Курске с 11 октября. Ограничили в регионе массовые мероприятия, а учреждениям дополнительного образования рекомендовали перейти на дистанционное обучение.

В Ростовской области треть сотрудников всех предприятий на удаленке. Профилактические приемы врачей и диспансеризацию приостановили.

Чувашия на следующей неделе вводит QR-коды для посещения общепита и культурных мероприятий. В Пермском крае попасть на выставки, в театры, фитнес-центры можно только с QR-кодом или с отрицательным ПЦР-тестом. Такие же правила ввели в Ульяновской области, коды там появятся с 1 ноября.

В Башкирии школы на две недели перешли на онлайн-занятия. В конце октября коды будут выдавать только на основании сделанной прививки или перенесенного ковида. Кодироваться пришлось и Удмуртии. А в Курганской области без QR-кода теперь не пустят даже в библиотеку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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