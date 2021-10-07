Жителям столицы рассказали о главных событиях последнего часа

Следственный комитет наградит мужчину, который заступился за девушку в метро и получил травмы. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Сезон велопроката в столице продлили до 1 ноября. В этом году повезло с погодой. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

7 октября суд начинает рассматривать дело Валерии Башкировой. 16 июля на улице Авиаторов в Москве девушка сбила детей на пешеходном переходе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.