В Москву пришли первые заморозки. Температура ночью в столице опустилась ниже нуля.

В Подмосковье, судя по сообщениям телезрителей, было даже -9. Подробнее о том, скоро ли ждет похолодание и днем, – в эфире телеканала Москва 24.