В Москве выявили 5 404 новых случая коронавируса

В Москве за сутки выявили 5 404 новых случая COVID-19. Выздоровели за это время 2 347 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус подтвердился еще у 1 454 человек, выписали 1 134 пациента.

За последние сутки в России подтвердили 27 550 новых случаев коронавируса. При этом в 2 519 (9,1%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в РФ зарегистрировано 7 690 110 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены на Алтае, в Бурятии и Калмыкии.

В мире с начала пандемии коронавирусом заразились уже 237 миллионов человек. По последним данным ВОЗ, темпы распространения замедляются. Но показатели все еще высокие. Сейчас болеют почти 18 миллионов человек, в тяжелом и критическом состоянии находятся 84 тысячи пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.