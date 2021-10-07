Новые квартиры в России будут продаваться с мебелью. Речь идет о жилье стандарт-класса. Такое, например, строят по программе реновации. Правительство уже поручило разработать стандарт меблировки Минстрою и Минпромторгу.

По мнению некоторых аналитиков, это логично приведет к скачку цен на жилье. На рынке недвижимости с этим не спорят, но обещают, что рост составит не более 5%.

В настоящее время в готовых квартирах стандарт-класса должны быть лампочки, сантехника, мойка и плиты на кухне.

Этот список хотят дополнить мебелью в ванной и встроенным шкафом в прихожей. Идея в том, чтобы люди могли заехать и жить сразу после покупки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.