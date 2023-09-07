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07 сентября, 12:00

Общество

"Актуальный репортаж": популярные китайские товары у россиян

"Актуальный репортаж": популярные китайские товары у россиян

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"Сделано в Китае" – теперь именно эти слова чаще всего можно прочитать на товарах в России. Среди них – техника, одежда, продукты в ресторанах.

Например, на российских дорогах все больше китайских автомобилей. Их россияне теперь покупают чаще из-за санкций. Только за первые полгода они приобрели более 168 тысяч машин.

Какие китайские товары чаще всего выбирают москвичи? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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