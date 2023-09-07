07 сентября, 07:15Общество
Верховный суд не разрешил штрафовать владельцев, сидевших за рулем заглушенной машины
Пьяных водителей не будут штрафовать, если они сидели за рулем заглушенной машины. Такое решение вынес Верховный суд России. Там рассмотрели жалобу водителя, который получил штраф и лишение прав на два года.
Мужчина сидел в нетрезвом виде в припаркованном авто. К нему подошел сотрудник ГИБДД и составил протокол. В итоге в Верховном суде мужчину оправдали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.