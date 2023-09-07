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07 сентября, 07:15

Общество

Верховный суд не разрешил штрафовать владельцев, сидевших за рулем заглушенной машины

Верховный суд не разрешил штрафовать владельцев, сидевших за рулем заглушенной машины

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Пьяных водителей не будут штрафовать, если они сидели за рулем заглушенной машины. Такое решение вынес Верховный суд России. Там рассмотрели жалобу водителя, который получил штраф и лишение прав на два года.

Мужчина сидел в нетрезвом виде в припаркованном авто. К нему подошел сотрудник ГИБДД и составил протокол. В итоге в Верховном суде мужчину оправдали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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