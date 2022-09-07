Мужчина закрасил "зебру" во Владивостоке, чтобы не получать штрафы за парковку

Во Владивостоке мужчина решил проблему с парковкой. Он закрасил пешеходную "зебру", которая располагалась прямо у выхода с детской площадки.

До этого мужчина парковался прямо на пешеходном переходе, но соседи жаловались, а автомобилисту постоянно приходили штрафы от ГИБДД. В связи с этим мужчина валиком перекрасил "зебру" в цвет асфальта.

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