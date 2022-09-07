Новости последнего часа: заболеваемость коронавирусом в мире за неделю снизилась на 12%

Саперы из России и ЛНР разминировали больше половины территории Лисичанска, заявил исполняющий обязанности мэра города Андрей Скорый.

Заболеваемость коронавирусом в мире за неделю снизилась на 12%, смертность сократилась на 5%, заявила ВОЗ.

Минспорта предложило увеличить президентские стипендии спортсменам и тренерам до 75 тыс рублей.

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