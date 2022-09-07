Новости часа: ВОЗ заявила, что смертность от COVID-19 снизилась на 80%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Смертность от COVID-19 снизилась на 80%. Об этом заявила ВОЗ.

Пуск "Луны-25" может состоятся уже в июле – августе 2023 года. Об этом сообщил "Роскосмос".

За ночь в столице может выпасть до семи миллиметров осадков. Об этом рассказали в центре погоды "Фобос".