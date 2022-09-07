Новости часа: дождь в столице будет идти до конца дня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дождь будет идти в Москве до конца дня. Вечером 7 сентября обещают до 9 баллов на дорогах, сообщил Дептранс.

Закон, запрещающий продавать животных в зоомагазинах и на птичьих рынках, могут принять осенью 2022 года. Об этом заявили в Госдуме.

Дипломат, устроившая скандал в российском отеле, покинула МИД Норвегии. Об этом рассказало ведомство.