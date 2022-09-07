Очевидцы показали кадры заездов дрифтеров у станции метро "Филатов Луг" в Москве

У станции метро "Филатов Луг" собрались дрифтеры. Об этом сообщили подписчики телеграм-канала infomoscow24.

По их словам, заезды идут уже минимум 15 минут. Пока полиция не приезжала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.