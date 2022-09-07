Москву накрыли затяжные дожди

Столицу накрыли затяжные дожди. В течение дня они будут только усиливаться. Синоптики отмечают, что до утра 8 сентября может выпасть до семи миллиметров осадков. А это 1/10 часть от сентябрьской нормы.

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