Россиян предупредили о мошенничестве при перегоне подержанных авто из-за рубежа

Россиян предупредили о мошенничестве с доставкой машин из-за рубежа. В социальных сетях создают группы, где предлагают помощь в подборе и таможенном оформлении.

Как правило, автомобили гонят из Японии, Китая и Казахстана. Но это только на словах и за большие деньги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.