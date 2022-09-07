Баллы акции "Миллион призов" за онлайн-голосование 9–11 сентября можно потратить на спорт

Потратить баллы программы "Миллион призов" москвичи смогут на спортивные товары и покупки для здоровья. Кроме того, можно будет оплатить часть абонемента в спортзал.

Фитнес-клуб впервые присоединился к акции. Находится он в Троицке. На его территории есть бассейн, а также проходят групповые программы.

Всего у "Миллиона призов" более 170 партнеров. Есть даже аптеки, бонусные баллы там обменяют на витамины и добавки.

Выиграть три, четыре, пять или 10 тысяч баллов смогут москвичи, которые проголосуют онлайн на выборах муниципальных депутатов. Они пройдут в Москве с 9 по 11 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.