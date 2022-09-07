Стоимость газа в счетах за ЖКХ может вырасти

Счета за коммуналку в разделе "газ" скоро могут вырасти, ведь придется ставить газоанализаторы. Это приборы, которые в зависимости от типа при утечке газа отключают его подачу или подают сигнал тревоги.

Законопроект по установке газоанализаторов внесут в Госдуму в ближайшее время, в комитет по строительству и ЖКХ. Главная цель, по словам парламентариев, – обеспечить безопасность. Во сколько обойдется монтаж, обслуживание и сами умные приборы, если предложение одобрят? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.