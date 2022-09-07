В московские соцучреждения начали подавать тепло по заявкам

За прогнозами синоптиков внимательно следят столичные коммунальные службы. От погоды будет зависеть, когда начнется отопительный сезон.

Тем не менее в некоторых московских зданиях батареи уже теплеют. Речь о детских садах, больницах и поликлиниках и прочих соцучреждениях. Им начали подавать тепло по заявкам. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.