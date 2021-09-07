Прокурор рассказал, как распознать педофила

Почетный работник прокуратуры России, старший советник юстиции Дмитрий Плоткин дал оценку действиям "Скопинского маньяка".

Именно Плоткин сумел разоблачить Виктора Мохова, который почти 4 года удерживал в своем бункере двух девушек, истязал и насиловал их.

Дмитрий Плоткин вынес свой вердикт относительно вопроса болен Мохов или виновен. А также рассказал, как распознать педофила.

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