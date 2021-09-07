В Москве презентовали "Книгу памяти блокады"

В Москве презентовали проект "Книга памяти блокады". Туда вошли истории ленинградцев, детские рисунки, созданные на основе впечатлений от услышанного, рассказы о подвигах простых горожан.

В создании книги принимали участие 105 школ из 20 образовательных учреждений города и более 20 волонтеров.

Экземпляры книги уже переданы в дар Государственному мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда, музею-заповеднику "Прорыв блокады Ленинграда". А в октябре экземпляры издания попадут в школьные библиотеки, музеи и ветеранские организации Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.