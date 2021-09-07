Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом – ВОЗ

Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. Такой вывод сделали специалисты ВОЗ.

Эксперт организации Мария ван Керкхове заявила, что плато находится на достаточно высоком уровне. В последнее время ежедневно выявляется около 4,5 миллиона случаев заражения и регистрируется порядка 75 тысяч смертей, отметила она.

Особенно беспокоит представителей ВОЗ, что рост заболеваемости отмечается там, где много вакцинированных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.