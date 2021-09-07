В Москве выявлено 1 187 новых случаев COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 1 187 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 1 441 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 880 человек, выписали при этом 1 196 пациентов

За последние сутки в России подтвердили 17 425 новых случаев коронавируса. В 1 240 (7,1%) из них не было клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировано 7 047 880 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве, Республике Алтай, Санкт-Петербурге и Бурятии.

Почти 222 миллиона человек заразились коронавирусом с начала пандемии в мире. В некоторых странах заявили уже о начале четвертой волны. Сейчас болеют около 19 миллионов. 104 тысячи пациентов находятся в тяжелом или критическом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.